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Росія вранці обстріляла Одеську область: випущено ракети з Криму

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Одеса, Вівторок 28 червня 2022 12:35
Росія вранці обстріляла Одеську область: випущено ракети з Криму Фото: Росія вранці обстріляла Одеську область (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 28 червня, російські окупанти атакували Одеську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Південь".

Удар було здійснено крилатою ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон", що розташований в тимчасово окупованому Криму.

"Ранком була спроба вдарити по Ізмаїльському району, але силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем", - додають військові.

Як повідомлялось, раніше з'явилися перші фото наслідків ворожого обстрілу Очакова Миколаївської області. Російські війська атакували місто вранці з РСЗВ.

Нагадаємо, також вночі російські війська випустили по Миколаєву близько 11 ракет.

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