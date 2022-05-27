ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія посилює підрозділи на кордоні з Україною

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 27 травня 2022 09:17
Росія посилює підрозділи на кордоні з Україною Фото: Росія посилює підрозділи на кордоні з Україною (Facebook_com_центр_спеціального_призначення_фсб_росії)
Автор: Валерія Поліщук

Прикордонники Росії на кордоні з Україною посилені резервами, бронетехнікою і груповою зброєю. Рішення прийнято нібито через те, що Збройні сили України обстрілюють з артилерії російських прикордонників.

Про це заявив перший заступник директора, керівник прикордонної служби ФСБ Росії Володимир Кулішов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Складною залишається обстановка і в даний час, що переважно пов'язано з обстрілами російських прикордонників, а також проведенням українськими націоналістами "акцій залякування" шляхом артилерійських ударів по прикордонній інфраструктурі і населених пунктах на російській території, в результаті яких є жертви і руйнування", - заявив він.

Кулішов додав, що через загрозу диверсійних і терористичних актів з боку України під охороною залишається Кримський транспортний перехід та інші стратегічно важливі об'єкти півострова.

Нагадаємо, раніше заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявляв, що Крим у складі України буде "прямим хамством" територіальної цілісності Росії. А загроза півострова у складі РФ стане приводом для початку повноцінної війни з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ФСБ
NEWS
Данілов розповів, як до захисників "Азовсталі" ставляться в полоні
Данілов розповів, як до захисників "Азовсталі" ставляться в полоні
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу