Росія може посилити терористичні методи і ракетно-бомбові удари, - Генштаб
Росія вже 16-й день нападає на Україну. Противник продовжує ведення наступальної операції проти України. Разом з тим, основних цілей стосовно захоплення визначених міст та територій російські загарбники не досягли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Існує висока ймовірність посилення російською федерацією терористичних методів ведення бойових дій, нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, житлових районах, залякування місцевого населення, проведення інформаційних", - йдеться у повідомленні.
Також застосовуватимуть психологічні акції з метою підриву довіри населення до представників державної влади. До того поширюватимуть дезінформацію та захоплюватимуть місцеве населення у заручники.
Також частини та підрозділи окупаційних військ не залишають спроб продовжити наступ у всіх напрямках.
Раніше ми повідомляли, що російські військові обстріляли село у Рівненській області.
Також ми писали, що українські бійці на підступах до Маріуполя знищила танк окупантів.
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