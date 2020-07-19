Росія посилила систему ППО через раптову перевірку боєготовності військ

Російські дивізіони зенітно-ракетних комплексів посилили систему протиповітряної оборони (ППО) в ході раптової перевірки боєготовності. Систему ППО посилили на півдні Росії і в анексованому Криму.

Про це повідомляється на сайті Міноборони Росії.

Як повідомляється, більше десяти дивізій, озброєних системами С-400, С-300, зенітними ракетно-гарматними комплекси "Панцир-С", зі складу дивізій 4 армії ВПС і ППО ЮВО здійснили марші на позиції, здійснили розгортання і заступили на бойове чергування в нових позиційних районах.

Крім того, "захист сил загальновійськових об'єднань від ударів повітряного противника забезпечують комплекси військової ППО Бук-М2, Бук-М3 і ТОР-М".

Нагадаємо, Російська Федерація ініціювала раптову перевірку військ Південного і Західного військових округів, ВДВ і морської піхоти Північного і Тихоокеанського флотів.

Зазначимо, українська розвідка не раз повідомляла про можливий повномасштабний наступ РФ, зокрема, під час навчань "Кавказ-2020" у вересні.