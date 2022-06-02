Росія посилила мобілізацію на фоні великих втрат, - Генштаб

ЗСУ продовжують масово знищувати загарбників у Донецькій та Луганській області. Через це Росія посилила примусову мобілізацію на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За інформацією військового керівництва України, до лікарень на тимчасово окупованих територіях Донецької області у період з 27 по 28 травня потрапили 115 поранених ворогів та 32 убитих.

У Генштабі зазначають, що у зв'язку з великими втратами у військових частинах та підрозділах 1-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Збройних сил РФ, окупанти продовжують проводити примусову мобілізацію в окупованій частині Донецької області.