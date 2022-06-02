ru ua
Чт, 02 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия усилила мобилизацию на фоне больших потерь, - Генштаб

Новина українською →
Четверг 02 июня 2022 19:12
Россия усилила мобилизацию на фоне больших потерь, - Генштаб Фото: военные РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

ВСУ продолжают массово уничтожать захватчиков в Донецкой и Луганской области. Из-за этого Россия усилила принудительную мобилизацию на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По информации военного руководства Украины, в больницы на временно оккупированных территориях Донецкой области в период с 27 по 28 мая попали 115 раненных врагов и 32 убитых.

В Генштабе отмечают, что в связи с большими потерями в воинских частях и подразделениях 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ, оккупанты продолжают проводить принудительную мобилизацию в оккупированной части Донецкой области.

Напомним, ранее стало известно, что оккупационная власть мобилизовала почти всех мужчин из так называемой "ДНР". Их забирают на войну принудительно.

Также мы писали, что российский Генштаб разослал военным округам приказ о формировании резервных батальонов из числа офицеров, контрактников и резервистов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Донецкая область Генштаб ВСУ Война России против Украины Мобилизация в России
NEWS
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
DAILY
Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине