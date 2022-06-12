Росія посилила флот у Чорному морі двома великими десантними кораблями

При цьому зберігається загроза від 40 крилатих ракет.

"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилося на два великі десантні кораблі. Зберігається готовність до дій чотирьох десантних кораблів РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Чорному морі на постійній основі знаходиться чотири російських надводних носія крилатих ракет і підтягнутий ще один підводний човен. Тому зараз на Україну націлені 40 крилатих ракет.

Раніше повідомлялося, що Росія у Чорному морі тримає три надводних кораблі, підводний човен і чотири великих десантних кораблів.

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