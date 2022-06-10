ОК "Південь" попереджає. На Україну націлено 40 крилатих ракет, атаки можуть посилитися
Фото: на Україну націлено 40 крилатих ракет, атаки можуть посилитися (t me nexta live)
У Чорному морі на постійній основі знаходиться чотири російських надводних носія крилатих ракет і підтягнутий ще один підводний човен. Тому зараз на Україну націлені 40 крилатих ракет.
Про це заявила керівник прес-центру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Зараз 40 крилатих ракет націлені на Україну, це два підводні човни і чотири надводних носії ракет. Крім того, зараз на чергуванні в морі ми зафіксували один великий десантний корабель, інші тримаються ближче до пунктів базування в окупованому Криму", - заявила вона.
Раніше повідомлялося, що Росія у Чорному морі тримає три надводних корабля, підводний човен і чотири великих десантних корабля.