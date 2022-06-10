ru ua
Пт, 10 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ОК "Південь" попереджає. На Україну націлено 40 крилатих ракет, атаки можуть посилитися

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 червня 2022 11:47
ОК "Південь" попереджає. На Україну націлено 40 крилатих ракет, атаки можуть посилитися Фото: на Україну націлено 40 крилатих ракет, атаки можуть посилитися (t me nexta live)
Автор: Валерія Поліщук

У Чорному морі на постійній основі знаходиться чотири російських надводних носія крилатих ракет і підтягнутий ще один підводний човен. Тому зараз на Україну націлені 40 крилатих ракет.

Про це заявила керівник прес-центру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Зараз 40 крилатих ракет націлені на Україну, це два підводні човни і чотири надводних носії ракет. Крім того, зараз на чергуванні в морі ми зафіксували один великий десантний корабель, інші тримаються ближче до пунктів базування в окупованому Криму", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що Росія у Чорному морі тримає три надводних корабля, підводний човен і чотири великих десантних корабля.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетный удар Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз