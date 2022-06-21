ru ua
Вт, 21 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія посилено шукає західні військові технології в обхід санкцій, - розвідка Канади

Новость на русском →
Оттава, Вівторок 21 червня 2022 07:08
Росія посилено шукає західні військові технології в обхід санкцій, - розвідка Канади Фото: Росія посилено шукає західні військові технології в обхід санкцій (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія намагається роздобути західні військові технології в обхід санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter розвідки Канади (CSIS)

CSIS попереджає Канадських підприємців, що Росія буде активно намагатися знайти шляхи обходу нових раундів санкцій.

Відзначається, що російський оборонно-промисловий комплекс дуже залежить від іноземних складових і технологій в питанні модернізації армії.

"Російські спроби обійти ці санкції і незаконно придбати західні технології обмеженого або подвійного призначення триватимуть і, можливо, будуть посилюватися, в тому числі в Канаді", - попередили у відомстві.

CSIS - головна спецслужба Канади. Вона займається збором та аналізом інформації про національну безпеку країни, бере участь у контррозвідувальних заходах, розвідувальних операціях у Канаді та за кордоном.

Нагадаємо, європейські чиновники готують юридичну пропозицію, згідно з якою ухилення від санкцій ЄС буде вважатися злочином. Такий крок допоможе країнам-членам об'єднання конфіскувати заморожені активи РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії
NEWS
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
DAILY
Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни