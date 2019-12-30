Росія і Україна підписали всі газові угоди, - Міллер

Росія і Україна підписали всі газові угоди. Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, транзит через Україну в Європейський союз з 1 січня забезпечений.

"Підписані документи набувають юридичної сили і забезпечують транзит газу після 31 грудня", - уточнив Міллер.

Нагадаємо, раніше глава оператора "Газотранспортної системи України" Сергій Макогон оголосив про завершення чотириденного переговорного процесу з "Газпромом" щодо транзиту газу. Він додав, що українська сторона вирушила в Брюссель для підписання угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream.

Крім того, заступник міністра юстиції України Іван Ліщина заявив, що російський "Газпром" і українська сторона підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Також Ліщина опублікував документ, підписаний представником "Газпрому" Оленою Бурмістровою та міністром юстиції України Денисом Малюською.

Також РБК-Україна писало, що 19 грудня Росія, Україна та Європейська комісія досягли принципової угоди по транзиту газу.