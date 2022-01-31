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Радбез ООН підтримала проведення засідання щодо України

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Нью-Йорк, Понеділок 31 січня 2022 17:22
Радбез ООН підтримала проведення засідання щодо України Фото: Радбез ООН проведе засідання по Україні (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Сергей Новиков

Рада безпеки ООН підтримала проведення засідання щодо України. Його ініціювали Сполучені Штати на тлі загрози російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію відкритого засідання Радбезу ООН.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що не всі члени Ради безпеки ООН підтримують ідею засідання щодо України. Якщо член Ради безпеки виступає проти, він може попросити провести процедурне голосування. У такому разі для того, щоб засідання провели, необхідно, щоб щонайменше 9 членів Ради безпеки з 15 висловилися на його користь.

За результатами сьогоднішнього голосування, 10 членів Ради безпеки ООН проголосували за проведення засідання щодо України.

Зазначимо, окрім Росії проти засідання виступив постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь. За його словами, Пекін хоче уникнути "підливання бензину" у конфлікт навколо України.

До цього повідомлялося, що Росія хотіла зірвати відкрите засідання щодо обговорення нарощування російських військ на кордоні з Україною.

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