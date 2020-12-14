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США, Литва і Росія: в які країни для проживання переїжджають українці

Україна, Понеділок 14 грудня 2020 14:26
США, Литва і Росія: в які країни для проживання переїжджають українці
Фото: прикордонник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Игорь Литвиненко

За перші 10 місяців 2020 року на постійне місце проживання з України за кордон виїхали 3259 осіб. Найчастіше українці переїжджають в США, Литву і Росію.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані Державної міграційної служби.

Так, з січня по жовтень в США переїхали 738 українців, в Литву - 546, Росію - 414.

Водночас в Україну на постійне проживання повернулися +1235 українців.

У 2019 за кордон для постійного проживання виїхали 11 311 громадян України, повернулися в країну - 1996 українців. Найпопулярнішими напрямками минулого року були США - 5842 людини, Німеччини - 1052, Росія - 885.

Нагадаємо, в січні 2020 року Кабінет міністрів представив результати оцінки чисельності наявного населення України. Згідно з дослідженням, чисельність населення України склала 37 млн ​​289 тисяч осіб.

При цьому в Кабміні заявили, що чисельність населення України продовжує скорочуватися під впливом кількох чинників - негативне співвідношення між народжуваністю і смертністю, міграція і окупація територій.

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