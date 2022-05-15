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Росія погрожує посилити угруповання на кордоні, якщо Фінляндія вступить до НАТО

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Москва, Неділя 15 травня 2022 23:31
Росія погрожує посилити угруповання на кордоні, якщо Фінляндія вступить до НАТО Фото: Росія погрожує посилити угруповання на кордоні, якщо Фінляндія вступить до НАТО (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Голова комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Віктор Бондарєв заявив, що Москва посилить угруповання військ на спільному кордоні, якщо Фінляндія вступить до НАТО. До цього Росія погрожувала "військовими кроками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".

"У разі, якщо у Фінляндії, в безпосередній близькості від нас, будуть розміщені наступальні, ударні озброєння НАТО, ми зміцнимо рубежі, посилимо російське угруповання військ на кордоні. Безпеці Росії нічого не загрожує", - заявив сенатор.

Нагадаємо, у квітні уряди Фінляндії та Швеції заявили про намір вступити до НАТО. Очікується, що країни подадуть свої заявки протягом найближчих днів.

Відзначити, президент і прем'єр-міністр Фінляндії Саулі Нійністе і Санна Марін підтримали вступ країни в НАТО.

Як повідомляло РБК-Україна, після оголошення Фінляндією і Швеції своїх намірів Росія пригрозила країнам ядерною зброєю.

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