Росія погрожує ударами по конвоях з іноземною зброєю в Україні

Збройні сили Російської Федерації можуть завдавати ударів по конвоях з іноземною зброєю в Україні. Москва також попередила США про те, що передача озброєнь "матиме наслідки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова в ефірі "Першого каналу".

За його словами, Росія попередила США про можливі наслідки передачі озброєнь на Україну.

"Конвої з озброєнням для України можуть стати цілями для Збройних сил Російської Федерації", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США відновлює роботу групи швидкого реагування для доставки озброєнь Україні і союзникам в Європі.

Крім того, президент США Джо Байден заявив, що хотів би переконатися в тому, що в Україні достатньо зброї для захисту від російського вторгнення.

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