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У Росії заявили про обстріл Україною прикордонного поста в Курській області

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Курська область, Середа 13 квітня 2022 15:36
У Росії заявили про обстріл Україною прикордонного поста в Курській області Фото: у РФ звинуватили Україну в обстрілі прикордонного поста (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії заявили, що в Курській області 13 квітня атакували прикордонний пост. Обстріл нібито здійснювався з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта.

За його словами, погранпост у Кореневському районі атакували близько 14:00. Невідомі нібито застосували стрілецьку зброю.

Старовойтов заявив, що вогнем у відповідь російські прикордонники "придушили вогневу точку". Жертв і постраждалих немає.

Нагадавши, у Харківській області українські захисники сили два російські літаки, які атакували населені пункти.

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