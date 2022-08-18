Росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС

"Як висновок з вищевикладеного звертаємо Вашу увагу, що при продовженні негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення в "холодний резерв" 5-го і 6-го енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС", - заявив начальник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту ЗС РФ Ігор Кирилов.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ "анонсували" теракт на ЗАЕС, заявивши, що Україна готує провокацію на тлі візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша до Львова.

Раніше повідомлялося, що ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС з Києва, якщо з цим погодяться Україна і Росія.

При цьому РФ погрожувала делегації МАГАТЕ небезпечною поїздкою на Запорізьку АЕС через столицю.