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Росія тягне час у ситуації з Донбасу, щоб Україна пішла на поступки, - розвідка Естонії

Автор: Роман Тверденко

Росія навмисне затягує час в переговорах по Донбасу. Це робиться з розрахунком, що Україна буде готова йти на поступки заради вирішення конфлікту.

Про це заявляє Служба зовнішньої розвідки Естонії.

У доповіді говориться, що регіон з Україною і Білоруссю є пріоритетом для сфери впливу Росії, намагаючись виключити вплив на нього інших зовнішніх гравців.

РФ продовжує агресію проти України і тисне на український уряд, щоб воно визнало представників так званих "Л/ДНР" як легітимних учасників переговорів. В наслідок цих та інших процесів, інспірованих Росією, прогресу щодо врегулювання конфлікту на сході України немає.

Також підкреслюється, що РФ всебічно підтримує проросійські сили в українській політиці, які просувають ідеї визнання російського суверенітету над Кримом і вирішення конфлікту на Донбасі на умовах Росії. Зокрема, під час місцевих виборів в Україні російське керівництво збільшило підтримку політиків з партії "Опозиційна платформа "За життя".

Також Литовська військова розвідка і Департамент державної безпеки Литви опублікували спільну Національну оцінку загроз 2021". У цьому документі фокусується увага на конфлікті на Донбасі в Україні.

Нагадаємо, нещодавно представник України в ТКГ Сергій Гармаш висловив припущення, що Росія готує провокацію на Донбасідля введення на окуповану територію своїх "миротворців". На його думку, Москва хоче заморозити конфлікт за прикладом Абхазії.

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