Росія і Туреччина почали друге спільне патрулювання в Сирії

Військові Росії і Туреччини розпочали друге спільне патрулювання в новому прикордонному районі, що знаходиться в декількох кілометрах на північ від населеного пункту Кобани (Айн-Ель-Араб) в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NTV.

За даними Міноборони РФ, спільне патрулювання пройде за новим маршрутом від пункту митного переходу Айлішар спочатку в західному, а потім в східному напрямках уздовж сирійсько-турецького кордону. Загальна довжина маршруту становитиме понад 160 кілометрів і пройде через великі населені пункти Бандар-Хан і Шиух-Фаухани.

Військові проведуть патрулювання на броньованих автомобілях "Тигр" російської військової поліції і бронеавтомобілях Kirpi турецької прикордонної служби. Всього у складі патруля на маршруті патрулювання знаходиться вісім одиниць військової техніки та близько 50 військовослужбовців обох країн. Рух колони буде контролюватися з безпілотного літального апарату "Орлан-10".

Нагадаємо, 1 листопада військовослужбовці Туреччини та Російської Федерації почали перше спільне патрулювання поблизу "безпечної зони" на північному сході Сирії.

Також РБК-Україна повідомляло, що військові Сполучених Штатів Америки відновили патрулювання нафтових родовищ на північному сході Сирії 1 листопада.