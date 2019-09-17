Росія, Туреччина та Іран координуватимуть стабілізацію ситуації в Сирії

Президенти Росії Володимир Путін, Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і Ірану Хасан Роухані провели тристоронню зустріч в Анкарі, на якій домовилися координувати зусилля щодо стабілізації обстановки на північному сході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Досягнення стабільності та безпеки в цьому районі можливе тільки на основі поваги суверенітету і територіальної цілісності країни", - йдеться в спільній заяві.

Три країни також мають намір координувати ініціативи з організації міжнародних конференцій з гуманітарного сприяння Сирії і з повернення на батьківщину сирійських біженців.

Вони також вітали приєднання Лівану та Іраку як спостерігачів до "астанінського формату" переговорів з сирійського врегулювання та засудили військові атаки Ізраїлю в Сирії.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що новий саміт за участю Туреччини, Росії, Німеччини та Франції щодо врегулювання ситуації в сирійському Ідлібі може відбутися на початку жовтня.