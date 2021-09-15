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Росія в ТКГ поскаржилася на відмову української делегації повертатися до Мінська

Автор: Олександр Мороз

Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі наполягає на поверненні переговорів до очного формату в Мінську (Білорусь). Але українська сторона відмовляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами глави російської делегації Бориса Гризлова, деякі учасники "прагнуть повернутися в очний формат".

"Київ категорично відмовився повернутися до роботи в Мінську", - зазначив він.

Зазначимо, українська сторона ще на початку 2021 року заявляла, що не буде повертатися на переговори ТКГ до Мінська, оскільки білоруський лідер Олександр Лукашенко за останній час зблизився з Росією і його режим не займає нейтральну позицію в конфлікті Москви і Києва.

При цьому допускалося, що ТКГ може повернутися до Мінська, якщо Лукашенко зважиться провести чесні вибори президента за демократичними стандартами.

Водночас рішення про перенесення засідань ТКГ повинно прийматися всіма сторонами.

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