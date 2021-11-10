Росія пов'язала навчання США в Чорному морі з нібито підготовкою наступу на Донбасі

Міністерство оборони Російської Федерації вважає військові навчання США в Чорному морі вивченням імовірного театру військових дій. Зокрема, на випадок підготовки Україною наступу на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"З урахуванням того, що в навчанні крім американських ВМС планується задіяння тактичної, патрульної та стратегічної авіації, а також контингентів Збройних сил Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини та України, в наявності вивчення ймовірного театру військових дій у разі підготовки Києвом силового рішення на південному сході", - повідомили в Міноборони РФ. Також, за версією Москви, навчання є нібито дестабілізуючим фактором у Чорноморському регіоні з метою "військового освоєння території України".