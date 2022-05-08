Росія стягнула зенітно-ракетні сили на північ Криму: супутникові знімки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Видання з посиланням на супутникові знімки Planet Labs, які є в його розпорядженні зазначає, що в травні на одній з ділянок зросла кількість військової техніки, в тому числі зенітних і ракетних комплексів.

На прохання журналістів знімки проаналізував експерт. За його словами, крім казарм у Філатівці розміщений склад паливно-мастильних матеріалів, близько 200 броньованих машин, вантажних і командних автомобілів, а також великогабаритні ЗРК.

Фото: супутниковий знімок російських сил (radiosvoboda.org)

"З вигляду можна сказати, що це один з трьох видів зенітно-ракетних комплексів, а саме: ракетна система залпового вогню "Смерч", протиповітряний комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", - зазначив він.

Видання зазначає, що якщо порівнювати з супутниковим знімком цієї місцевості за 27 квітня, то тоді техніки було набагато менше.

Фото: супутниковий знімок російських сил (radiosvoboda.org)