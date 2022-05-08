Росія стягнула зенітно-ракетні сили на північ Криму: супутникові знімки
Російська армія стягує свої зенітно-ракетні сили на північ окупованого Криму. Супутник зафіксував помітне збільшення військової техніки в селі Філатівка біля адміністративного кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Видання з посиланням на супутникові знімки Planet Labs, які є в його розпорядженні зазначає, що в травні на одній з ділянок зросла кількість військової техніки, в тому числі зенітних і ракетних комплексів.
На прохання журналістів знімки проаналізував експерт. За його словами, крім казарм у Філатівці розміщений склад паливно-мастильних матеріалів, близько 200 броньованих машин, вантажних і командних автомобілів, а також великогабаритні ЗРК.
Фото: супутниковий знімок російських сил (radiosvoboda.org)
"З вигляду можна сказати, що це один з трьох видів зенітно-ракетних комплексів, а саме: ракетна система залпового вогню "Смерч", протиповітряний комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", - зазначив він.
Видання зазначає, що якщо порівнювати з супутниковим знімком цієї місцевості за 27 квітня, то тоді техніки було набагато менше.
Фото: супутниковий знімок російських сил (radiosvoboda.org)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна звернулася в ООН через мобілізацію жителів Криму.
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