Росія стягує війська до України: чи є загроза для цивільної авіації

Державіаслужба України на тлі посилення військової присутності Росії вздовж українського кордону розповіла про рівень загрози для цивільної авіації. Наразі, за даними служби, цивільній авіації нічого не загрожує.

Про це йдеться на сайті Державіаслужби .

Як розповіла служба, американська Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) рекомендувала літакам виявляти особливу обережність при польотах над РПІ Москви та Ростову-на-Дону в межах 100 морських миль від РПІ Дніпра, Сімферополя та Києва.

Також FAA рекомендувала американським авіакомпаніям та літакам дотримуватися обережності при плануванні польотів поблизу східних областей України та поблизу території окупованого Криму.

"Державіаслужба відстежує ситуацію у повітряному просторі країни: вона є спокійною і контрольованою. Наразі небезпеки для цивільної авіації немає", - заявили в службі.