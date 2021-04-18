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Росія стягує війська до України: чи є загроза для цивільної авіації

Новость на русском → Україна, Неділя 18 квітня 2021 12:45
Росія стягує війська до України: чи є загроза для цивільної авіації Фото: Державіаслужба доповіла про ситуацію вздовж кордону з Росією (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Державіаслужба України на тлі посилення військової присутності Росії вздовж українського кордону розповіла про рівень загрози для цивільної авіації. Наразі, за даними служби, цивільній авіації нічого не загрожує.

Про це йдеться на сайті Державіаслужби.

Як розповіла служба, американська Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) рекомендувала літакам виявляти особливу обережність при польотах над РПІ Москви та Ростову-на-Дону в межах 100 морських миль від РПІ Дніпра, Сімферополя та Києва.

Також FAA рекомендувала американським авіакомпаніям та літакам дотримуватися обережності при плануванні польотів поблизу східних областей України та поблизу території окупованого Криму.

"Державіаслужба відстежує ситуацію у повітряному просторі країни: вона є спокійною і контрольованою. Наразі небезпеки для цивільної авіації немає", - заявили в службі.

Нагадаємо, в українській розвідці розглядають 3 сценарії військової агресії Росії проти України. Українська армія підготувала плани реагування на всі варіанти розвитку ситуації.

Водночас в українській армії поки не бачать ознак підготовки Росії до наступу на Україну.

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