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На схід від Харкова зафіксована 12-кілометрова військова колона РФ, - CNN

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Харків, Неділя 10 квітня 2022 10:46
На схід від Харкова зафіксована 12-кілометрова військова колона РФ, - CNN Фото: на схід від Харкова зафіксована 12-кілометрова військова колона РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На супутникових знімках, зібраних і проаналізованих компанією Maxar Technologies, видно, як 8 квітня військова колона довжиною 12 км рухається на південь через місто Великий Бурлук на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На знімках видно бронетранспортери, вантажівки з буксируемой артилерією і допоміжне обладнання, складові колону.

Фото: на схід від Харкова зафіксована 12-кілометрова військова колона РФ (Maxar Technologies)

На сході України йдуть великі бойові дії, повідомляється про сильні обстріли по всьому Донбасу, напередодні, як вони попереджають, великого російського наступу.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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