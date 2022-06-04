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Росія стягує резерви для наступу біля Ізюма і Слов'янська, - Генштаб

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Київ, Субота 04 червня 2022 18:44
Росія стягує резерви для наступу біля Ізюма і Слов'янська, - Генштаб Фото: росіяни стягують резерви в Харківській області (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська в Харківській області стягують свої резерви для наступу в напрямку Ізюма і Слов'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що на Слобожанському напрямку противник продовжує концентрувати свої резерви. Він спробує продовжити наступ у напрямку Ізюма, Барвінкового та Слов'янська.

Нагадаємо, за оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), через некомпетентних командирів було знищено майже всю 35-ту загальновійськову армію. Сили противника провели невдалі штурми на південний схід і південний захід від Ізюма і на захід від Лиману. Тепер вони навряд чи зможуть значно просунутися до Слов'янська.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ розповів, чи готується Росія до повторного наступу на північ України.

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