ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія свідомо шантажує світ ядерною катастрофою, - Подоляк

Новость на русском →
П'ятниця 04 березня 2022 12:02
Росія свідомо шантажує світ ядерною катастрофою, - Подоляк Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергій Щербина

Росія свідомо шантажує світ ядерною катастрофою. Оскільки всі наслідки, ризики та обсяги руйнування при обстрілі Запорізької АЕС вже були продумані російською владою заздалегідь.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Російське командування не могло не знати, чим загрожує Україні і цілій Європі масштабна танкова атака, спрямована проти Запорізької атомної станції. Наслідки, ризики, обсяги руйнувань - все було продумано російськими заздалегідь. Тобто буквально кожен російський військовий, задіяний в цій атаці, прекрасно розумів всі можливі наслідки. І це потрібно враховувати, намагаючись зрозуміти мотиви дії росіян в Україні. Росія свідомо шантажує світ ядерною катастрофою", - заявив він.

Радник керівника ОП заявив, що будь-який постріл з танка, будь-яке попадання ракети або авіабомби по Запорізькій АЕС може призвести до жахливої катастрофи.

"Запорізька АЕС це найбільша атомна станція в Європі. Якщо там трапиться непоправне, це буде мінімум в шість разів страшніше, ніж Чорнобиль", - заявив він.

Подоляк заявив, що Росія воює з умисним порушенням всіх конвенцій, законів і правил війни, намагаючись заподіяти максимальні збитки українській інфраструктурі і людям, щоб викликати максимальні панічні настрої.

"Можливо, у наших партнерів є деяке непорозуміння того, що робить Росія", - повідомив він.

Він підкреслив, що Україна закликає світ до негайного посилення санкцій проти Росії.

"Якщо держава шантажує світ ядерною катастрофою, вона повинна понести максимальну відповідальність", - заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у російських військових повністю відбита пам'ять про Чорнобиль, оскільки танкісти обстрілювали Запорізьку АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна Росії проти України Запорожская АЭС
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна