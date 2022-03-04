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Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой, - Подоляк

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Пятница 04 марта 2022 12:02
Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой, - Подоляк Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Щербина

Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой. Поскольку все последствия, риски и объемы разрушения при обстреле Запорожской АЭС уже были продуманы российскими властями заранее.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Российское командование не могло не знать, чем угрожает Украине и целой Европе масштабная танковая атака, направленная против Запорожской атомной станции. Последствия, риски, объемы разрушений - все было продумано русскими заранее. Т.е. буквально каждый российский военный, задействованный в этой атаке, прекрасно понимал все возможные последствия. И это нужно учитывать, пытаясь понять мотивы действия русских в Украине. Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой", - заявил он.

Советник руководителя ОП заявил, что любой выстрел из танка, любое попадание ракеты или авиабомбы по Запорожской АЭС может привести к чудовищной катастрофе.

"Запорожская АЭС это самая большая атомная станция в Европе. Если там случится непоправимое, это будет минимум в шесть раз страшнее, чем Чернобыль", - заявил он.

Подоляк заявил, что Россия воюет с умышленным нарушением всех конвенций, законов и правил войны, стараясь причинить максимальные ущерб украинской инфраструктуре и людям, чтобы вызвать максимальные панические настроения.

"Возможно, у наших партнеров есть некоторое недопонимание того, что делает Россия", - сообщил он.

Он подчеркнул, что Украина призывает мир к немедленному усилению санкций против России.

"Если государство шантажирует мир ядерной катастрофой, оно должно понести максимальную ответственность", - заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российских военных полностью отбита память о Чернобыле, поскольку танкисты обстреливали Запорожскую АЭС.

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Офис президента Война России против Украины Запорожская АЭС
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