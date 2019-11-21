Росія повідомила про відправку на Донбас чергового "гумконвою"

На окупований Донбас з території Росії вирушила чергова автомобільна колона "гуманітарного конвою". Як передає РБК-Україна, про це пишуть росЗМІ.

Наголошується, що це вже 92-га колона, яку відправляє МНС Росії "для жителів самопроголошених Донецької і Луганської областей". За даними ЗМІ, маса "гуманітарної допомоги" - понад 350 тонн.

"В основному, туди включили дитячі продуктові набори", - передають в російському МНС.

Очікується, що колона планує повернуться назад 21 листопада ввечері. Попередній "гумконвой" РФ відправляла 7 листопада.

Нагадаємо, спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" помітила, як 14 листопада на непідконтрольну Україні територію Донбасу зайшов черговий незаконний російський конвой у складі 14 автомобілів, з яких лише двоє мали напис "Гуманітарна допомога від Російської Федерації". Повідомлялося, що це 89-й "гумконвой".

Зазначимо, на початку жовтня Україна відправила 30 тонн гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Зокрема, були передані товари народного споживання.