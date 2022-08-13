Росія не погоджується на коридори для доставки ліків на окуповані території, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що вже півроку росіяни не дають можливості доставити медичні препарати в окуповані лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Ляшко заявив, що російська влада скоює злочин проти людяності, а саме блокує доступ до ліків у районах, які російські війська окупували п'ять з половиною місяців тому.

"Протягом усіх шести місяців росіяни не дали згоди на відкриття гуманітарних коридорів, щоб ми могли забезпечувати ліками тих пацієнтів, які їх потребують", - сказав міністр.

Ляшко підкреслив, що такі злочинами проти людяності будуть обов'язково задокументовані.