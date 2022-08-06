Росія зібрала для наступу на Миколаїв близько 25 тисяч солдатів, - The Times
Російська армія може готувати масштабний наступ на Миколаїв. Для цього вона стягнула на південь України близько 25 тисяч військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Видання, посилаючись на дані української розвідки, зазначає, що протягом останніх тижнів РФ перекинула з Донбасу та Криму на південь велику кількість живої сили. Йдеться про дев'ять російських підрозділів чисельністю 500-800 осіб.
Наразі на західному березі Дніпра, ймовірно, знаходиться до 10 тисяч російських солдатів. Їх мета - оточити Миколаїв.
У ЗМІ пояснюють, що таким чином РФ хоче відповісти на просування українських військ на півдні, оскільки ЗСУ за останній місяць відсунули лінію фронту від Миколаєва приблизно на 2 кілометри.
Крім того, наступ на Миколаїв допоможе армії РФ просунутися до Одеси, а також унеможливить обстріли мостів біля Херсону з систем HIMARS.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов у коментарі РБК-Україна заявив, що росіяни хочуть оточити Миколаїв.
Водночас глава Миколаївської ОВА зазначив, що поки такої загрози немає.
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