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Росія зібрала для наступу на Миколаїв близько 25 тисяч солдатів, - The Times

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Миколаїв, Субота 06 серпня 2022 13:13
Росія зібрала для наступу на Миколаїв близько 25 тисяч солдатів, - The Times Фото: окупанти готуються до наступу на Миколаїв (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія може готувати масштабний наступ на Миколаїв. Для цього вона стягнула на південь України близько 25 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Видання, посилаючись на дані української розвідки, зазначає, що протягом останніх тижнів РФ перекинула з Донбасу та Криму на південь велику кількість живої сили. Йдеться про дев'ять російських підрозділів чисельністю 500-800 осіб.

Наразі на західному березі Дніпра, ймовірно, знаходиться до 10 тисяч російських солдатів. Їх мета - оточити Миколаїв.

У ЗМІ пояснюють, що таким чином РФ хоче відповісти на просування українських військ на півдні, оскільки ЗСУ за останній місяць відсунули лінію фронту від Миколаєва приблизно на 2 кілометри.

Крім того, наступ на Миколаїв допоможе армії РФ просунутися до Одеси, а також унеможливить обстріли мостів біля Херсону з систем HIMARS.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов у коментарі РБК-Україна заявив, що росіяни хочуть оточити Миколаїв.

Водночас глава Миколаївської ОВА зазначив, що поки такої загрози немає.

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