Росія може знизити видобуток нафти майже на третину через санкції

Росія може істотно знизити видобуток нафти - на 20-30%, або на 7-8 млн барелів на добу. Причиною скорочення видобутку називають зниження попиту на російську нафту на світовому ринку і введені проти РФ санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ .

За прогнозами експертів, через накладені санкції Росія цього року може втратити до 17% нафтового видобутку.

Нагадаємо, глава Євроради Шарль Мішель заявив, що країни Євросоюзу незабаром приймуть рішення щодо ембарго на російську нафту. Це може статися пізніше цього місяця.

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