Казахстан перейменує свою нафту через санкції проти Росії

Казахстан перейменує свою експортну суміш сирої нафти, що її не плутали з російською, щодо якої накладено ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що казахстанська нафта буде називатися KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil), щоб відокремити її від нафти російського походження, уникнути санкційних ризиків і проблем з фінансуванням.

Казахстан експортує близько 20% нафти через російські порти. До перейменування його нафта потрапляла під сорт REBCO (Urals). Рішення про введення нового сорту KEBCO набуде чинності з понеділка.

"Це необхідний захід, щоб наша нафта не потрапила під санкції, в її назві чітко вказана країна походження в документах. В іншому випадку у нас будуть проблеми з відкриттям акредитивів", - зазначив один з трейдерів, який займається транзитом казахстанської нафти через російські порти.