Росія не зможе заблокувати засідання Радбезу ООН по Україні, - постпред США

Росія не зможе заблокувати засідання Ради безпеки ООН щодо загрози російського військового вторгнення в Україну. Воно заплановане на 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.

"Росія не зможе заблокувати проведення засідання Ради безпеки (ООН - ред.)", - сказала Лінда Томас-Грінфілд в ефірі телеканалу ABC.

За її словами, засідання Радбезу - це ще одна можливість для Росії знайти дипломатичний вихід з ситуації, що склалася.

"Ми ясно дали зрозуміти, що готові розв'язувати проблеми України і Росії за дипломатичним столом, але це неможливо зробити на полі бою", - уточнила постпред США.