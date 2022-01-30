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Росія не зможе заблокувати засідання Радбезу ООН по Україні, - постпред США

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія не зможе заблокувати засідання Ради безпеки ООН щодо загрози російського військового вторгнення в Україну. Воно заплановане на 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.

"Росія не зможе заблокувати проведення засідання Ради безпеки (ООН - ред.)", - сказала Лінда Томас-Грінфілд в ефірі телеканалу ABC.

За її словами, засідання Радбезу - це ще одна можливість для Росії знайти дипломатичний вихід з ситуації, що склалася.

"Ми ясно дали зрозуміти, що готові розв'язувати проблеми України і Росії за дипломатичним столом, але це неможливо зробити на полі бою", - уточнила постпред США.

Нагадаємо, раніше стало відомо про плани Росії зірвати відкрите засідання Радбезу ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною.

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