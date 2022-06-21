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Росія не зможе поповнювати запаси на Зміїному: в Одеській ОВА назвали причину

Фото: Росія не зможе поповнювати запаси на Зміїному (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські військові контролюють усі спроби росіян поповнити запаси на окупованому острові Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі телемарафону.

За його інформацією, зараз росіяни планують поповнити запаси на острові. Але у окупантів "немає такої можливості, оскільки українські сили оборони проводять відповідні операції".

Також він підтвердив сьогоднішній успішний удар українських воїнів по Зміїному, внаслідок якого противник зазнав втрат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що по острову Зміїний було завдано удару українськими воїнами. В результаті гарнізон росіян зазнав значних втрат.

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