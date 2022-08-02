Росія не зможе окупувати весь Донбас до зими, - експерти

Як заявляють міжнародні аналітики, кульмінація нинішнього наступу росіян в Донецькій області може закінчитися ще до спроб захоплення Слов'янська або Бахмута, при цьому військовий аналітик Микола Бєлесков зазначає, мало хто знає реальний стан регенерації російських ресурсів.

"Тому є шанс, що вони й надалі повільно просуватимуться. Можливо, це буде не так швидко, як вони заявляли. Наприклад, до кінця серпня взяти всю Донецьку область - цього явно не буде. Адже значна частина регіону залишається під нашим контролем. До того ж це урбанізовані райони", - вважає Бєлесков.

На тлі припущень, що агресор не зможе захопити всю Донецьку область до зими, військовий експерт, полковник Сергій Грабський підкреслює, що й Україні, ймовірно, не вдасться звільнити підконтрольні ворогу території на Донбасі щонайменше в найближчі чотири місяці.

Експерт зазначає, перевага противника по силах та коштах на сьогодні там перевищує можливості української армії у 3-5 разів.

"До зимових місяців ворог не зможе захопити всю Донецьку область. Вони не встигають. Темпи, з якими вони просуваються - 5 кілометрів на два тижні, тобто 10 кілометрів на місяць. Це означає, що такими темпами вони можуть просунутися ще на 50 км. Донецька область зараз виконує дуже важливе завдання, оскільки скувала майже 50% усіх сил та засобів противника", - пояснює Грабський.

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, наразі в районі Бахмута та Зайцевого тривають бойові дії.

Додамо, попри майже повну окупацію Луганської області в Міноборони запевнили, битва за Донбас буде продовжуватися до повної деокупації.

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