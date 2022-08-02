RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія не зможе окупувати весь Донбас до зими, - експерти

Фото: експерти запевняють, Росія не зможе окупувати весь Донбас до зими (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Основні сили росіян зараз кинуті на схід, де поступово вони просуваються до Бахмута. Втім, нинішніми темпами ворог навряд чи зможе захопити Донбас до зими.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими".

Як заявляють міжнародні аналітики, кульмінація нинішнього наступу росіян в Донецькій області може закінчитися ще до спроб захоплення Слов'янська або Бахмута, при цьому військовий аналітик Микола Бєлесков зазначає, мало хто знає реальний стан регенерації російських ресурсів.

"Тому є шанс, що вони й надалі повільно просуватимуться. Можливо, це буде не так швидко, як вони заявляли. Наприклад, до кінця серпня взяти всю Донецьку область - цього явно не буде. Адже значна частина регіону залишається під нашим контролем. До того ж це урбанізовані райони", - вважає Бєлесков.

На тлі припущень, що агресор не зможе захопити всю Донецьку область до зими, військовий експерт, полковник Сергій Грабський підкреслює, що й Україні, ймовірно, не вдасться звільнити підконтрольні ворогу території на Донбасі щонайменше в найближчі чотири місяці.

Експерт зазначає, перевага противника по силах та коштах на сьогодні там перевищує можливості української армії у 3-5 разів.

"До зимових місяців ворог не зможе захопити всю Донецьку область. Вони не встигають. Темпи, з якими вони просуваються - 5 кілометрів на два тижні, тобто 10 кілометрів на місяць. Це означає, що такими темпами вони можуть просунутися ще на 50 км. Донецька область зараз виконує дуже важливе завдання, оскільки скувала майже 50% усіх сил та засобів противника", - пояснює Грабський.

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, наразі в районі Бахмута та Зайцевого тривають бойові дії.

Додамо, попри майже повну окупацію Луганської області в Міноборони запевнили, битва за Донбас буде продовжуватися до повної деокупації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасВійна Росії проти України