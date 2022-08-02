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ЗСУ відбили спроби штурму в районі Вершини, біля Бахмута бої тривають, - Генштаб

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Київ, Вівторок 02 серпня 2022 07:05
ЗСУ відбили спроби штурму в районі Вершини, біля Бахмута бої тривають, - Генштаб Фото: ЗСУ відбили спроби штурму в районі вершини (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ЗСУ відбили штурмові дії в районах Яковлівки, вершини, Кодеми та травневого Донецької області. У районі Бахмута та Зайцевого тривають бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках склад підрозділів збройних сил Республіки Білорусь залишається без істотних змін. Зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку противник обстріляв район села Михальчина Слобода Чернігівської області. Ворог періодично здійснює повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку війська РФ обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Чугуєва, Протопопівки, Гусарівки, Черкаських Тишків, Петрівки та Ртищівки, завдали авіаудару біля верхнього Салтова. Також окупанти висунули окремі підрозділи в районах населених пунктів Байрак і Дементіївка, після вогневого ураження відійшли.

На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Курульки, Грушувахи, Чепіля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового, також мав місце авіаційний удар біля Дібрівного.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв з танків і артилерії райони Серебрянки, Сіверська та Донецького. Завдав авіаударів біля Серебрянки, також вів штурмові дії неподалік Івано-Дар'ївки, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку війська противника здійснювали обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір'я, Травневе та Зайцеве. Також завдали авіаударів біля Соледара, Яковлівки, Семигір'я, Покровського та Білогорівки.

На Авдіївському напрямку фіксувалися обстріли неподалік Авдіївки, Нетайлового та Нью-Йорка. Ворог задіяв авіацію біля Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки. Вів штурмові дії в районі Авдіївки, успіху не мав, відійшов. Тривають бої поблизу Пісків.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар'їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка. Окупанти також намагалися висунути розвідувальну групу біля Новополя. Вона виявлена і знешкоджена.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування військ ЗСУ.

Окупанти також здійснювали систематичні обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Токареве, Тополине, Княжівка, Осокорівка, Апостолове, Іванівка, Посад-Покровське, Новогригорівка, Кобзарці, Широке та Андріївка.

Противник вів штурмові дії в районі Трудолюбівки, успіху не мав і був змушений відійти.

Раніше українська розвідка закликала жителів Енергодара (Запорізька область) надати координати окупаційних військ і колаборантів.

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