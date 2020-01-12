Росія зможе добудувати "Північний потік-2" своїми силами, - Міллер

Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія добудує газопровід "Північний потік - 2" своїми силами, оскільки немає технологічних перешкод, для подолання яких потрібна була б допомога ззовні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Наголошується, що такий варіант розвитку подій можливий, однак вимагатиме більше часу.

"Технологічні ризики на сьогоднішній день вирішуються нашими потужностями, тому "Північний потік - 2" буде добудований. Це потребуватиме трохи більше часу, але технологічних перешкод, щоб це зробити своїми силами, у нас немає", - сказав Міллер.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що для завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2" буде потрібно не менше року.

РБК-Україна писало, що канцлер ФРН Ангела Меркель в Москві на спільній з президентом РФ Володимиром Путіним прес-конференції 11 січня заявила, що російський проект "Північний потік - 2" повинен бути добудований, оскільки Німеччина від нього виграє.