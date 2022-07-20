RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія не змогла повністю окупувати Луганську область, - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА (t.me/dom_channel)
Автор: РБК-Україна

За майже 5 місяців активних наступальних дій Росія так і не змогла повністю окупувати Луганську область. Оборону досі тримають два населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram глави Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Посадовець зазначив, що наразі загарбники готуються до псевдореферендуму про "приєднання" Луганської області у межах її адмінкордонів до РФ.

"Росіяни брешуть, що вся Луганська область вже окупована, тому через страх контрнаступу, намагаються швидко провести вибори без вибору, бо це дозволить заявити, що Україна напала на Росію та оголосити загальну мобілізацію", - поінформував Гайдай.

Він наголосив, що Луганська область не захоплена повністю, два населені пункти досі тримають оборону. Ніхто територій не здавав.

Глава ОВА також додав, що на всю область чекає деокупація, потрібно вірити у Збройні сили України.

Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв, що росіяни постійно намагаються окупувати Луганську область, але українські воїни успішно відбивають атаки.

За словами глави ОВА, ворог намагається просунутися з Лисичанська в бік Бахмута, кидаючи у бій мобілізованих чоловіків з нещодавно окупованих міст регіону.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськЛуганская ОГАВійна Росії проти України