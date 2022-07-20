Росія не змогла повністю окупувати Луганську область, - Гайдай

Посадовець зазначив, що наразі загарбники готуються до псевдореферендуму про "приєднання" Луганської області у межах її адмінкордонів до РФ.

"Росіяни брешуть, що вся Луганська область вже окупована, тому через страх контрнаступу, намагаються швидко провести вибори без вибору, бо це дозволить заявити, що Україна напала на Росію та оголосити загальну мобілізацію", - поінформував Гайдай.

Він наголосив, що Луганська область не захоплена повністю, два населені пункти досі тримають оборону. Ніхто територій не здавав.

Глава ОВА також додав, що на всю область чекає деокупація, потрібно вірити у Збройні сили України.