Росіяни кидають у бій чоловіків з нещодавно окупованих міст Донбасу, - Гайдай

Російські війська намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута. У бій кидають мобілізованих чоловіків з нещодавно окупованих міст регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая у Telegram .

Як зазначив Гайдай, у великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10-15% в населення.

"На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе", - додав він.

За його словами, "зараз вони, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів".

"Основний напрям окупантів після Лисичанська - Бахмут. Але шлях до цього міста пролягає через ту невелику територію Луганщини, яка ще тримає оборону", - зазначив Гайдай.