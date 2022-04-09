"Росія зламає зуби": Єрмак запевнив, що окупантам не вдасться захопити Донбас

"росія не може окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. ЗСУ стоять, тому кремль продовжує тактику терору. Вони обстрілюють житлові будинки Сєвєродонецька, вбили мирних людей на вокзалі Краматорська. Вони хочуть знищити людей разом з містами, але ця тактика не спрацює. росія зламає зуби", - написав Єрмак.

За його словами, попри те, що військ РФ "багато, як саранчі", вони не переможуть на Донбасі, а Україна не відступить і не поступиться суверенітетом та територіальною цілісністю.

"Ми поки що тільки уявляємо кількість злочинів і той жах, який побачимо згодом у Маріуполі…Чув як хтось в ефірах порівнював Маріуполь зі Сталінградом. Мені не подобається таке порівняння. Ми повинні всі зрозуміти, що агресія росії проти України - унікальна, і злочини проти мирних людей, геноцид - є також унікальними для світу. Не буде ніякого "нашого Сталінграду", а після перемоги буде Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка…", - підкреслив Єрмак.

Він наголосив, що всі свідчення військових злочинів будуть передані до Гааги.

"Буде пам‘ять про українські жертви, буде наша історична пам‘ять, яку ми не дамо розмити такими порівняннями", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що подальший хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас.

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