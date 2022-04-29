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Росія сама перенесе бойові дії на свою територію, - Подоляк

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Київ, П'ятниця 29 квітня 2022 09:45
Росія сама перенесе бойові дії на свою територію, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія сама перенесе бойові дії на свою територію. Тобто інциденти з вибухами на складах зі зброєю та нафтобазами продовжуватимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для "Радіо Свобода".

За його словами, росіяни можуть вважати, що війна йде далеко від них.

"Але інтенсивність бойових дій, яку сьогодні демонструє Російська Федерація, вона однозначно перенесе бойові дії на територію Російської Федерації. Адже це зрозуміло. І не важливо хто там воюватиме. Можливо, вони там провокації свої створюватимуть, можливо, вони будуть підривати", - зазначив Подоляк.

Він додав, що кількість ексцесів на базах з ПММ та складах зі зброєю лише збільшуватиметься.

"Навіть якщо Україна не буде до цього причетна, безумовно, ми з цікавістю за цим спостерігатимемо, як падає велика і потужна російська вертикаль влади", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що затриманий за державну зраду народний депутат Віктор Медведчук, який є кумом президента Росії Володимира Путіна, виявився недостатньо цінним активом для обміну.

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