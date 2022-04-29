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Россия сама перенесет боевые действия на свою территорию, - Подоляк

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Киев, Пятница 29 апреля 2022 09:45
Россия сама перенесет боевые действия на свою территорию, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия сама перенесет боевые действия на свою территорию. То есть инциденты со взрывами на складах с оружием и нефтебазах будут продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для "Радио Свобода".

По его словам, россияне могут считать, что война идет далеко от них.

"Но интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Российская Федерация, она однозначно перенесет боевые действия на территорию Российской Федерации. Это ведь понятно. И не важно кто там будет воевать. Может быть, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрывать", - отметил Подоляк.

Он добавил, что число эксцессов на базах с ГСМ и складах с оружием будет только увеличиваться.

"Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что задержанный за государственную измену народный депутат Виктор Медведчук, который является кумом президента России Владимира Путина, оказался недостаточно ценным активом для обмена.

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