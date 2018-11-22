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У Росії помер глава ГРУ Коробов

Новини » Надзвичайні події    22.11.2018 - 01:49
У Росії помер глава ГРУ Коробов
Фото: Ігор Коробов (Міноборони РФ)

З 2016 року Коробов перебував у санкційному списку США

У Росії помер начальник головного управління Генштабу (раніше ГРУ) Збройних сил Росії Ігор Коробов. Про це повідомили в Міноборони РФ, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

В оборонному відомстві повідомили, що Коробов пішов із життя на 63-му році життя після "важкої і тривалої" хвороби.

Зазначається, що покійний працював у розвідці з 1985 року та був призначений начальником головного управління Генштабу у січні 2016 року, після смерті попереднього голови Ігоря Сергуна.

До того як стати начальником управління Коробов курирував стратегічну розвідку на посаді першого заступника керівника ГРУ.

У 2016 році Коробов був внесений до санкційного списку США.

Нагадаємо, Велика Британія домагається від країн Європейського союзу запровадження санкцій проти високопоставлених керівників Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації, сподіваючись зокрема на підтримку Франції та Німеччини.

"Необхідно, щоб міністри закордонних справ й інших країн протягом кількох тижнів схвалили заморозку активів і заборону на поїздки названих високопоставлених російських шпигунів", - вважають у Британії.

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