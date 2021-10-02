ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Японія висловила протест проти навчань російських військових на Курилах

Новость на русском →
Токіо, Субота 02 жовтня 2021 04:44
Японія висловила протест проти навчань російських військових на Курилах Фото: Японія протестує проти навчань РФ на спірному острові (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Японська влада висловила протест через навчання збройних сил Росії. Вони мають відбутися в акваторії острова Кунашир в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Санкей сімбун".

У статті йдеться що навчання триватимуть шість днів - з 3 по 9 жовтня. В уряді Японії вважають, що військовослужбовці російського ВМФ відпрацьовуватимуть біля берегів Кунаширу запуск ракет.

"Санкей сімбун" зазначає, що Росія за підтримки Китаю посилила військову присутність в Японському морі. Так, над морем останнім часом два рази з'являлися російські військові літаки - в грудні та в липні 2020 року.

За даними видання, Москва повідомила Токіо про навчання у вересні.

Нагадаємо, Японія оскаржує приналежність Ітурупа і ще трьох островів Курильської гряди - Кунашир, Шикотан і Хабомаї, які відійшли СРСР після Другої світової війни. Токіо наполягає на їхньому поверненні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курильские острова
NEWS
Саакашвілі затримали в Грузії: що відомо на цей момент
Саакашвілі затримали в Грузії: що відомо на цей момент
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо