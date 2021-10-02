Японія висловила протест проти навчань російських військових на Курилах

Японська влада висловила протест через навчання збройних сил Росії. Вони мають відбутися в акваторії острова Кунашир в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Санкей сімбун" .

У статті йдеться що навчання триватимуть шість днів - з 3 по 9 жовтня. В уряді Японії вважають, що військовослужбовці російського ВМФ відпрацьовуватимуть біля берегів Кунаширу запуск ракет.

"Санкей сімбун" зазначає, що Росія за підтримки Китаю посилила військову присутність в Японському морі. Так, над морем останнім часом два рази з'являлися російські військові літаки - в грудні та в липні 2020 року.

За даними видання, Москва повідомила Токіо про навчання у вересні.