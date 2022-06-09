Росія розірвала договір на вилов риби з Японією через введені проти неї санкції
Росія розірвала угоду з Японією, що дозволяє японським риболовецьким суднам вести промисел поблизу Курильських островів, через введені проти РФ санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
Угода про рибальство діє з 1998 року і дозволяє японським рибальським суднам працювати навколо належать Росії Курил, які Японія також називає північними територіями, в обмін на платежі від Японії, засновані на квотах на вилов.
Причиною для припинення дії договору стали санкції Японії проти Москви за її вторгнення в Україну.У свою чергу, Японія може згорнути програму фінансування розвитку Сахаліну. Японія роками виділяла кошти на розвиток Сахаліну в рамках своїх зусиль щодо поліпшення відносин з Росією.
У Токіо мають намір продовжувати переговори з РФ, щоб забезпечити зайнятість японського рибальства. Район Курильських островів є багатим промисловим ділянкою минтая, Охотської скумбрії і восьминогів.
Раніше повідомлялося, що повітряні сили самооборони Японії провели спільні навчання з США над Тихим океаном. У них взяли участь два стратегічні бомбардувальники B-1 американських ВПС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.