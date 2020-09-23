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Росія розширила відповідні санкції проти Євросоюзу

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація розширила відповідні санкції проти Європейського союзу. Низці офіційних осіб заборонено в'їзд на територію Росії.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Росії.

МЗС Росії зазначає, що Євросоюз останнім часом відзначився недружніми кроками щодо Москви.

"У відповідь на дії Європейського союзу російською стороною прийнято рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонено в'їзд на територію Російської Федерації. Кількість фігурантів російського списку доведено до паритетного з наявним списком Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

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У той же час МЗС Росії не наводить перелік осіб, які потрапили під санкції.

Нагадаємо, 10 вересня ЄС офіційно продовжив персональні санкції проти Росії за підрив територіальної цілісності України.

Відзначимо, сьогодні в Кабінеті міністрів України запропонували ввести санкції проти російських онлайн-сервісів. Це стало відповіддю на вихід на український ринок рітейлера Wildberries. У зв'язку з цим днями розгорівся скандал, оскільки на сайті деякий час були доступні товари із зображенням, в тому числі, президента Росії Володимира Путіна та Керченського мосту.

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