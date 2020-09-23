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В Мінкультури запропонували ввести санкції проти російських онлайн-сервісів

Київ , Середа 23 вересня 2020 15:21
В Мінкультури запропонували ввести санкції проти російських онлайн-сервісів
Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У середу, 23 вересня, міністр культури України Олександр Ткаченко запропонував ввести санкції проти російських онлайн-сервісів. Таку пропозицію внесено у зв'язку з виходом на український ринок російського онлайн-сервісу Wildberries.

Про це Ткаченко заявив під час засідання уряду.

"Днями було оголошено про вихід на український ринок російського онлайн-сервісу Wildberries. У зв'язку з цим пропонується протокольне доручення Кабміну розглянути можливість застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до онлайн сервісів, які пропагують і пропонують продукцію різного роду і контент російського походження в розрізі продуктів і серіалів, які заборонені законом", - заявив він.

Wildberries є найбільшим російським онлайн-рітейлером. Сервіс вже працює у восьми країнах: Україні, Росії, Польщі, Словаччини, Білорусі, Казахстані, Вірменії та Киргизії.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 вересня Європейський союз офіційно продовжив на пів року санкції проти Росії за підрив територіальної цілісності України.

Європарламент також закликав ЄС посилити санкції проти Кремля і заблокувати газопровід "Північний потік-2" з-за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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