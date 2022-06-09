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Росія розраховує на втому Заходу від війни в Україні, - посол Британії

Фото: посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс (facebook.com/ukinukraine)
Автор: Іван Носальський

Кремль чекає на момент, коли союзники України втомляться від війни і перестануть так активно підтримувати ЗСУ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю НВ заявила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Зрозуміло, що це частина російських очікувань та російських підручників сучасної війни - вони завжди очікували, що західні країни відволікатимуться. Я вірю, що на цьому першому етапі війни надзвичайна єдність західних країн навколо санкцій, єдність з надання військової допомоги, єдність навколо політичної підтримки України майже напевно застали Володимира Путіна зненацька. Це було фантастично, але це не було дивним", - наголосила посол.

За словами Сіммонс, вже зараз почала спостерігатися певна втома від війни, особливо в західних ЗМІ. Наприклад, ювілей правління королеви Єлизавети II у Британії "затьмарив" новини про ситуацію в Україні.

Також вона додала, що найскладнішим для України у 2022 році буде період, починаючи з кінця осені до кінця зими, бо саме в цей час Росія почне шантажувати Захід експортом газу.

"Тут потрібні дуже чіткі розрахунки, тому що рано чи пізно ця проблема виникне, і це також буде природною частиною перевірки, як люди в Європі ставляться до російської військової агресії", - наголосила Сіммонс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 травня посол Сполученого Королівства Мелінда Сіммонс заявила про своє повернення до столиці України після вимушеної евакуації перед початком війни.

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