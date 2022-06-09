Росія розраховує на втому Заходу від війни в Україні, - посол Британії

"Зрозуміло, що це частина російських очікувань та російських підручників сучасної війни - вони завжди очікували, що західні країни відволікатимуться. Я вірю, що на цьому першому етапі війни надзвичайна єдність західних країн навколо санкцій, єдність з надання військової допомоги, єдність навколо політичної підтримки України майже напевно застали Володимира Путіна зненацька. Це було фантастично, але це не було дивним", - наголосила посол.

За словами Сіммонс, вже зараз почала спостерігатися певна втома від війни, особливо в західних ЗМІ. Наприклад, ювілей правління королеви Єлизавети II у Британії "затьмарив" новини про ситуацію в Україні.

Також вона додала, що найскладнішим для України у 2022 році буде період, починаючи з кінця осені до кінця зими, бо саме в цей час Росія почне шантажувати Захід експортом газу.

"Тут потрібні дуже чіткі розрахунки, тому що рано чи пізно ця проблема виникне, і це також буде природною частиною перевірки, як люди в Європі ставляться до російської військової агресії", - наголосила Сіммонс.