Посол Британії Сіммонс повернулася в Київ
Посол Сполученого Королівства Мелінда Сіммонс заявила про своє повернення до столиці України після вимушеної евакуації перед початком війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломатки.
Британське посольство в Києві відновлює функціонування у звичному режимі. Посол оголосила про приїзд до української столиці.
"Це була довга поїздка, але воно того варте. Так чудово знову бути в Києві", – написала Сіммонс.
Велика Британія вирішили відкрити своє посольство в Україні минулого тижня. Цю подію прем'єр-міністр Борис Джонсон анонсував за підсумками свого візиту в Київ.
Британські дипломати зберігали свою присутність в Україні після евакуації посольства в середині лютого. Персонал представництва працював у Львові, але не надавав консульські послуги.
До слова, генсек ООН Гутерріш пообіцяв подвоїти зусилля організації для порятунку мирних мешканців України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.