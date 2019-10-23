Росія намагається знищити присутність Української церкви в Криму, - Епіфаній

Предстоятелем Православної Церкви України митрополит Епіфаній наголосив, що на окупованих територіх України відбуваються переслідування і гоніння щодо ПЦУ. Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

Митрополит наголосив, що Україна піднімає це питання на рівні різних міжнародних інституцій і вже отримала певні рішення з боку впливових європейських та американських інстанцій.

"На жаль, Росія не зважає на ці рішення і поступово намагається практично знищити присутність Української церкви в окупованому Криму", - зазначив Епіфаній.

Також він додав, що найгіршою є ситуація на сході України, на Донбасі тому що там справді відкрито переслідують українських священнослужителів, які в більшості змушені були покинути окуповану територію.

"Інші, можливо, десь зараз звершують богослужіння підпільно, таємно. Їх викликають на допити, залякують, примушують проходити так звану перереєстрацію але ми цього не робимо тому що ми не визнаємо ці структури які зараз намагаються вчиняти такі неправомірні речі по відношенню до представників нашої церкви", - сказав митрополит.

Раніше Епіфаній та держсекретар США Майк Помпео поділились своїм занепокоєнням стосовно порушень релігійних свобод в окупованому Росією Криму, а також на контрольованій Росією території Донбасу.

РБК-Україна писало, що митрополит Епіфаній назвав Російську православну церкву останнім форпостом президента РФ Володимира Путіна в Україні.